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Отложены премьеры "Венома 2" и "Последней дуэли"

Новости
    12.08.2021, 21:42
Текст:   Олег Усков
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Официально: премьера потенциального Marvel-блокбастера "Веном 2" переезжает с сентября на 15 октября. Причина - тревожное распространение нового штамма коронавируса "дельта".

Фото: WDSSPR
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То есть подтверждается то, о чем аналитики рынка начали осторожно вещать некоторое время назад - индустрию продолжит трясти.

Базовые законы Мёрфи вновь в действии: если неприятность может случиться, она обязательно случится. И нет опять никаких гарантий, что зрители дождутся на больших экранах мученические "Не время умирать" "бондианы" и "Дюну" Вильнева.

Про перенос второго "Венома" сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Что до других премьер: уже обозначенный критиками шедевром "Французский вестник" Уэса Андерсона выйдет в России ранее заявленного - не 28 октября, а 21-го. Тогда как историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль", наоборот, откладывается, уехав на старую дату "Связного", - на 28 октября. Об этом объявила Disney Studios.

Ну и бонус: у комедии Netflix с Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Крисом Эвансом "Не смотри вверх" теперь есть дата релиза - 22 декабря. Об этом пишет IndieWire.

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