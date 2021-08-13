Ученые выяснили, что "Спутник V" не влияет на мужскую фертильность

Вакцина "Спутник V" не влияет на мужскую репродуктивную функцию. Об этом говорится в исследовании группы ученых под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

Специалисты провели анализ репродуктивной функции 44 мужчин, сделавших прививку российской вакциной. Выяснилось, что препарат не воздействует на уровень гормонов и показатели спермограммы.

У мужчин, перенесших COVID-19, качество сперматозоидов значительно ухудшается, отметили ученые.

"Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", - говорится в исследовании.