Насколько опасны новые штаммы коронавируса

"РГ"-Неделя продолжает публиковать ответы из нашего банка COVID-вопросов. Большинство читателей спрашивают про штаммы коронавируса "йота" и "дельта", а также интересуются, чего ждать с наступлением осени. Сегодня нашим читателям отвечает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В России завозных случаев, связанных с заражением штаммом "йота", не обнаружено. Фото: EPA

Будет ли новый всплеск заболеваемости коронавирусом осенью, так, как это случилось в прошлом году?

Наталья Пшеничная: Последние дни цифры заболеваемости в стране остаются примерно на одном уровне - 21-22 тысячи случаев в день, и есть тенденция к снижению. Хотелось бы надеяться, что так будет и дальше. Но все зависит от нас с вами и в первую очередь от темпов вакцинации. Уже есть регионы, которые показывают хорошее снижение числа заболевших. В других регионах, где не удается серьезно увеличить темпы вакцинации, ситуация нестабильная. Практика показывает, что соблюдение ограничительных мер (дистанцирование, масочный режим, гигиена рук) - это важно, но недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции. Пришел новый, более заразный штамм "дельта", и та сезонность, снижение заболеваемости в летний период, которая наблюдалась в прошлом году на фоне циркуляции исходного штамма, сейчас смазалась. То есть вирус еще не нашел свое место в окружающем мире, он продолжает меняться и пока не стал сезонной инфекцией.

Что касается прогноза на ближайшие месяцы, осень - пора респираторных инфекций, поэтому рост ОРВИ однозначно будет, как это происходит ежегодно. Понятно, что люди вернутся из отпусков, школьники сядут за парты, начнут учиться студенты, и скученность людей увеличится. Количество контактов возрастет, и поэтому подъем однозначно будет. Другое дело, с каким именно патогеном будет связан этот рост - с коронавирусом или другими респираторными вирусами - риновирусами, парагриппом, гриппом - их великое множество.

Для того чтобы это понимать, нужен мониторинг. Ухудшения, связанного с "дельтой", мы, скорее всего, не ожидаем. Хотя, повторю, все зависит от нас и от темпов вакцинации. Наша задача сейчас - получить как можно быстрее защиту у большей части населения, обеспечить наличие антител, и, конечно, лучше не через болезнь, а через вакцинацию.

На прошлой неделе было много шума из-за штамма "йота", про который говорили, что он смертельно опасен. А потом стали объяснять, что нет. Как на самом деле?

Наталья Пшеничная: Хотя штамм "йота" В.1.526 считается новым, но обнаружили его еще в ноябре прошлого года в Нью-Йорке, и сейчас случаи регистрируются во многих штатах США и 27 странах мира. В России завозные случаи COVID-19, вызванные этим штаммом, не обнаружены. ВОЗ даже не относит его к штаммам, которые классифицирует как "вызывающие беспокойство". "Йота" отнесена к группе штаммов, "представляющих интерес", то есть опасным этот вариант пока не считают.

Информационный шум был вызван данными, представленными в препринте, опубликованном экспертами нью-йоркского департамента здравоохранения. Они взяли данные по регистрации случаев COVID-19, вызванных "йотой", в 53 госпиталях в Нью-Йорке и затем, используя метод математического моделирования и используя данные предыдущих статей об этом штамме, сделали вывод о его более высокой (на 25%) контагиозности, а также о более высоком уровне летальности среди пожилых по сравнению с исходными штаммами. Между тем сами же авторы отмечают, что последние данные об этом штамме не демонстрируют большей заразности, не повышают риска госпитализации и повторного заражения.

К этой публикации у специалистов много вопросов. Выводы, представленные там, очень спорные. Прежде всего потому, что "йота" не доминирует над остальными штаммами даже в США и модель эксперты строили на основании ограниченной выборки случаев. Поэтому для серьезных опасений, тем более для панических настроений оснований нет.

Нет также данных, что "йота" может стать причиной "иммунологического прорыва", когда вакцина перестает работать и защищать от нового штамма. То есть вакцины в отношении этого штамма работают. И хотя речь идет о США и, соответственно, о зарубежных вакцинах, но если "йота" все же будет обнаружена в России, можно с уверенностью предположить, что и наши вакцины будут защищать от нее так же, как и от других штаммов. Потому что все вакцины, зарегистрированные на сегодняшний день, создавались в одно и то же время, базируясь на исходных вариантах коронавируса. Соответственно, и работают они примерно одинаково.

Тем временем

Год "Спутнику V": вакцина полностью подтвердила свое качество

Вакцина "Спутник V", которая была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года, за прошедший год полностью подтвердила свое качество и безопасность.

Данные создателей препарата из НИЦЭМ имени Гамалеи о том, что вакцина отлично защищает от коронавируса и не дает "побочки", подтвердили зарубежные исследования в Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сан-Марино. Уж там-то, если бы что-то с вакцинацией пошло не так, молчать не стали. Никаких отсроченных последствий - ни тромбозов, ни случаев миокардита - в связи с вакцинацией нашим препаратом не выявлено, отметил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. За год расширились рекомендации по применению: сняты ограничения для прививок у онкобольных, препаратом (пока только им одним из четырех имеющихся) разрешено прививать беременных и людей старше 60 лет. В недалеком будущем станут возможны и детские прививки - продолжается тестирование "Спутника V" с участием подростков.

Кстати, вакцина хорошо защищает и от штамма "дельта", который доминирует сегодня и в России, и во многих странах. Эффективность препарата против "дельты" составляет около 83%. А от тяжелого течения COVID-19 вакцинация "Спутником V" защищает более чем на 95%. "Вакцина остается эффективной и продолжает работать", - подчеркнул министр.

За прошедший год также стало ясно, что наша вакцина может стать золотой статьей российского экспорта.

Экономическую успешность "Спутника V" оценили в Российском экономическом университете имени Плеханова. "За первые пять месяцев 2021 года Россией за границу было поставлено вакцин в 31,8 раза больше, чем в прошлом году (в 2020 году всего на 9,5 млн долл.). В экспортных поставках считались все вакцины, без разделения на COVID-19. Поэтому отмечается, что основная доля в экспорте принадлежит "Спутнику V". Именно за счет него и произошел такой резкий рост - почти в 32 раза", - сообщила Анна Цветкова, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова, оценивая экспортный потенциал "Спутника V".

Сейчас вакцина одобрена уже в 69 странах мира, а в более чем 10, по свидетельству главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, началось ее производство. В следующем году за рубежом будет произведено более 1,1 млрд доз вакцины "Спутник V" на 550 млн человек (по две инъекции на человека). При этом к маю 2021 года Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз "Спутника". Экспортированы пока были только 16 млн 300 тыс. доз препарата, поскольку в приоритете было применение вакцины в массовой прививочной кампании внутри страны. Большая часть зарубежных поставок пришлась на три страны: Аргентину, Мексику и Венгрию. Но производство "Спутника V" за рубежом будет расти: заключены контракты с китайской и египетской компаниями.