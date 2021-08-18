Перенесшим COVID-19 бессимптомно также советуют пройти диспансеризацию

Мало кто из переболевших коронавирусом может сказать, что недуг не оставил последствий. Жалоб на ухудшение здоровья после COVID-19 врачи действительно получают много. Так много, что на федеральном уровне было принято решение организовать в регионах углубленную постковидную диспансеризацию, пройти которую врачи советуют даже тем, кто переболел "на ногах", без каких-либо серьезных симптомов. Журналисты "РГ" посмотрели, как проходит диспансеризация в Подмосковье.

Фото: Олеся Курпяева

Не естся и не дышится

Жительницу Домодедовского округа Наталью Волкову на диспансеризацию пригласили. "Позвонили из поликлиники, предложили прийти на обследование", - рассказывает она. Наталья болела "короной" в конце прошлого года, и не сказать, чтобы очень тяжело. Лечилась дома, на КТ, куда направил ее терапевт, определили 10-процентное поражение легких. Тем не менее последствия той болезни женщина ощущает до сих пор: "Чуть повыше физическая нагрузка - сразу одышка и кашель, даже просто при быстрой ходьбе". Из других постковидных симптомов Волкова отмечает проблемы с ногтями и волосами - они стали тонкими и ломкими.

"Это вам еще повезло", - вздыхает Анна Горобинцева, которую также пригласили прийти на углубленную диспансеризацию в городскую поликлинику Домодедова. Она тоже болела зимой, лежала в больнице, неделю дышала только с помощью маски - вирус "съел" одно легкое на 10, а другое на 45 процентов. "Волосы лезут, зрение ощутимо упало, ноги по ночам начало сводить судорогами и повылазили мелкие венки", - перечисляет Анна последствия ковида. Но самое главное - большая часть еды теперь имеет неприятный привкус испорченной рыбы. "Есть себя заставляю, похудела на 10 килограммов", - вздыхает девушка.

А рядом ждет своей очереди Александра Панюшкина. Говорит, что была бы рада привкусу даже испорченной рыбы, но увы - с марта, когда Александру выписали из стационара, вообще не чувствует ни вкуса, ни запаха. "Это какой-то ад: ешь и пьешь, ничего при этом не ощущая, как будто картон жуешь", - жалуется она. Других жалоб у Александры нет, и на диспансеризацию она записалась сама, узнав о ней из рассылки регионального портала госуслуг - этот сервис сейчас активно информирует пользователей обо всех важных акциях, которые проходят в области.

"COVID-19 может вызвать опасные осложнения - тромбозы, тахикардию, другие патологии. Важно их вовремя выявить. Именно для этого и была начата углубленная диспансеризация", - рассказала зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Наташа налево, Саша направо

Диспансеризация после ковида двухэтапная. На первом этапе врачи беседуют с пациентом, измеряют сатурацию, берут общий и биохимический анализы крови, проводят рентгенографию органов грудной клетки и другие исследования, позволяющие сделать вывод об общем состоянии организма. Тем, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме, обязательно назначают анализ на Д-димер, чтобы исключить образование тромбов. "Чаще всего люди жалуются на выпадение волос и боли в суставах, проблемы с дыханием, с сердцебиением, с венами", - рассказывает заведующая отделением медицинской профилактики Домодедовской центральной городской больницы Людмила Переселкова. Очень часто ковид обостряет хронические болезни или подталкивает развитие заболеваний, к которым у человека уже была склонность. Скажем, у людей с высоким холестерином с большой долей вероятности возникнут проблемы с сосудами, а те, у кого проблемы с глазами, могут почувствовать ухудшение зрения.

Наталью и Анну врачи после осмотра отправляют на шестиминутный тест, чтобы исключить "сердечную" одышку, когда дышать полной грудью не дают не пораженные ковидом легкие, а осложнения сердечно-сосудистой системы. Пациенток в течение шести минут заставляют ходить по коридорам поликлиники, а затем измеряют давление и уровень кислорода в крови. После чего пациентки отправляются на спирометрию - во время этого исследования им крепят зажимы на нос и заставляют дышать в специальную трубку, так проверяется объем легких и отсутствие затруднений в дыхании. По итогам исследований врачи выносят вердикт: у Натальи все хорошо, легкие полностью восстановились. А вот Анну доктора отправляют на дополнительное исследование. Впереди у нее рентгенография и УЗИ вен нижних конечностей. На оба исследования врачи записывают сами, пациенту ловить запись не нужно. "На рентген завтра утром, на УЗИ через три дня", - смотрит в направление Горобинцева. К этому времени и анализы крови будут готовы. Проблемы с венами - одно из самых частых последствий ковида. Еще многим требуется консультация пульмонолога. Если болезнь протекала в тяжелой форме, у человека снижается жизненная емкость легких, иногда снижение достигает 30 процентов.

Чаще всего переболевшие коронавирусом жалуются на выпадение волос и боли в суставах, проблемы с дыханием, с венами

На второй этап диспансеризации ушла и Александра, у которой нет вкуса и запаха. Ее направили на эхокардиографию - проверять сердце. Кстати, до 70 процентов серьезных заболеваний выявляются при диспансеризации на ранней стадии - и успешно лечатся. А у пациентов с длительным отсутствием обоняния нередко развивается еще и депрессия - не все могут спокойно вынести невозможность получать удовольствие от еды. И лечат аносмию - именно так называется это осложнение - в основном обонятельными тренингами, что говорит о том, что лекарств от этой напасти в общем-то нет.

Первое, что делают врачи при углубленной диспансеризации, - измеряют уровень кислорода в крови. Фото: Олеся Курпяева

В областном минздраве объясняют: постковидная диспансеризация показана не только тем, кто числится в регистре переболевших. Многие из нас перенесли коронавирус бессимптомно или с минимальными проявлениями и узнали об этом, только сдав анализ на антитела. "Но как бы ни протекала болезнь, она может дать осложнения, поэтому пройти диспансеризацию нужно и тем, кто не обращался к врачу", - подчеркивают в ведомстве. Записаться можно через региональный портал госуслуг или же дойдя до регистратуры своей поликлиники. Главное условие - с момента выздоровления должно пройти не меньше двух месяцев.

Тем временем

Записи не требуют

В Москве постковидную диспансеризацию можно пройти в 45 павильонах "Здоровая Москва". Принцип работы врачей и список проводимых исследований тот же, но москвичи имеют неоспоримое преимущество - для визита на обследование в "Здоровую Москву" не нужна никакая запись. Требуются только московский полис ОМС и подтверждающий личность документ - паспорт, водительские права или социальная карта москвича.