Исследование: Вакцинация от COVID-19 защищает женщину и будущего ребенка

Вакцинация от COVID-19 защищает здоровье беременной и ее будущего ребенка. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено. Таковы результаты исследования группы российских ученых во главе с главным внештатным специалистом по гинекологии Минздрава России, академиком РАН Лейлой Адамян. Статья опубликована в научном журнале "Проблемы репродукции".

Ученые пришли к выводу, что прививка от COVID-19 значительно снижает риски для проблем со здоровьем будущей мамы и ребенка в условиях пандемии. Аналогичную позицию за последний пандемийный год выработали ведущие международные профессиональные сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения, RCOG (Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании), ACOG (Американский колледж акушеров и гинекологов), RANZCOG (Королевский Австралийский и Новозеландский колледж акушеров и гинекологов).

COVID-19 отрицательно влияет на течение и исходы беременности. Анализ данных о течении беременности более двух тысяч женщин, которые перенесли COVID-19 и избежали заражения, показал, что у первой группы выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения. Кроме того, дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации. В исследовании говорится о более высоком показателе перинатальной смертности у пациенток с коронавирусной инфекцией, чем у пациенток без коронавирусной инфекции.

Сейчас уже все мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности - пишут авторы исследования. Они отдельно отмечают, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.