Эксперты дали разрешение прививать пожилых вакциной "Спутник Лайт"

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет", - сказал он (цитата по РИА Новости).
По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от COVID-19 составляет 95%, поэтому именно для этой категории граждан вакцинация особо важна.
Мурашко напомнил, что сейчас "Спутник Лайт" используется преимущественно для повторной вакцинации.
Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". После достижения в стране коллективного иммунитета предполагается, что вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год. При этом для прививки не нужно сдавать анализы на антитела.