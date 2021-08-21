Эксперты дали разрешение прививать пожилых вакциной "Спутник Лайт"

Эксперты дали разрешение прививать людей старше 60 лет вакциной "Спутник Лайт". Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет", - сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от COVID-19 составляет 95%, поэтому именно для этой категории граждан вакцинация особо важна.

Мурашко напомнил, что сейчас "Спутник Лайт" используется преимущественно для повторной вакцинации.

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". После достижения в стране коллективного иммунитета предполагается, что вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год. При этом для прививки не нужно сдавать анализы на антитела.