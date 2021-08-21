Российские фитнес-клубы запустили программы реабилитации после COVID-19

Фитнес-клубы из 37 российских регионов начали предлагать клиентам программы по реабилитации после коронавируса. Об этом ТАСС рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Как правило, подобные программы предполагают персональные занятия, поскольку для восстановления нужны высокая квалификация и уровень знаний тренера, отметила она.

По мнению Силиной, в ближайшие годы будет усиливаться тренд на сближение медицины и фитнес-услуг. "Пандемия нанесла существенный удар по отрасли, при этом открылись новые положительные аспекты развития. Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины", - отметила она.

Напомним, с 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейны начнется с доходов, полученных с 2022 года.