Центр имени Гамалеи создал заготовки вакцины от новых штаммов коронавируса

Центр имени Гамалеи сделал заготовки для обновления "Спутник V" на случай появления новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

По словам ученого, обновление сейчас не требуется, поскольку вакцина защищает от всех штаммов, циркулирующих на территории страны.

"Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину - прим. ред.), то мы к этому готовы", - уточнил он.

Ранее Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса. Речь идет о втором компоненте "Спутника V", который предполагается распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". После достижения в стране коллективного иммунитета предполагается, что вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год.