Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус посоветовал до конца лета привиться от SARS-CoV-2. Стоит пройти хотя бы первый этап вакцинации.

Осенью увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний. "Это дополнительная нагрузка на иммунитет", - пояснил врач. И посоветовал отложить поход в пункт вакцинации, если есть симптомы ОРВИ.

По словам Продеуса, успешное формирование антител к коронавирусу зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то прививка может ухудшить его состояние. Поэтому врач не будет делать укол человеку, который себя плохо чувствует.

"Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, и только тогда прививаться", - сказал специалист в эфире радио Sputnik.