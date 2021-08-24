Эндокринолог назвала признаки осложнений для щитовидной железы после COVID

Самые частые симптомы, с которыми сталкиваются постковидные пациенты, - снижение работоспособности, астения, перепады настроения, проблемы со сном, когнитивные нарушения. Таким больным стоит получить консультацию эндокринолога, чтобы исключить заболевания щитовидной железы, которые могла спровоцировать коронавирусная инфекция, считает врач-эндокринолог сети медицинских лабораторий "Инвитро-Воронеж" Елена Киселева.

"COVID-19, как и любая вирусная инфекция, может запускать в организме аутоиммунные процессы. Иммунная система дает сбой и начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные. Организм вырабатывает антитела, которые поражают собственные органы. В случае с щитовидной железой, коронавирусная инфекция может стать причиной аутоиммунного тиреоидита, подострого тиреодита де Кервена", - пояснила Елена Киселева.

Эксперт пояснила, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы могут протекать по-разному: с повышенной, нормальной и пониженной функцией, соответственно, симптомы и жалобы могут различаться.

Основные симптомы подострого тиреоидита:

- боль в области щитовидной, иногда довольно сильная;

- повышение температуры;

- дрожь, потливость, раздражительность (это признаки повышенной функции щитовидной железы).

"При появлении этих симптомов через некоторое время после любой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19, нужно немедленно обратиться к эндокринологу", - подчеркнула Елена Киселева.

Общая слабость, которая отмечается после перенесенного COVID-19, по ее мнению, это стопроцентный повод проверить гормоны щитовидной железы даже при отсутствии других симптомов.

"Может быть слабость, сонливость, потливость, сердцебиение, раздражительность, отеки, одышка, изменения веса как в одну, так и другую сторону, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение эректильной функции у мужчин, изменение либидо у обоих полов. Могут начать расти узловые образования", - перечислила возможные проявления заболевания доктор.

Она рекомендовала через 4-8 недель после перенесенной инфекции проверить гормональный статус щитовидной железы, выполнив следующие анализы:

-ТТГ,

-Т3 свободный,

-Т4 свободный,

- АТ-ТПО).

"Через 3-6 месяцев после перенесенного COVID-19 желательно сделать УЗИ щитовидной железы. В случае выявления отклонений эндокринологу назначит лечение", - сказала врач.