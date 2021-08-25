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25.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

Врачам предложено разъяснять пациентам, зачем нужна прививка от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Медики должны организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в социальных учреждениях, убеждая их в необходимости и безопасности прививки от COVID-19. Это прописано в обновленных рекомендациях Минздрава России по проведению вакцинации.

Врачам также рекомендуется развенчивать устойчивые предубеждения, например, мнение о том, что прививка может привести к заболеванию COVID-19. Не все понимают, что недомогание после прививки говорит о том, что формируется иммунитет, и к заболеванию это отношения не имеет.

Фото: REUTERS
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При этом в документе разъясняется, что хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, но пока не понятно, в какой степени она предотвращает передачу вируса другим людям. А потому от мер предосторожности после прививки отказываться нельзя.

К слову, опрос, проведенный недавно образовательным ресурсом для медработников Vrachu.ru, показал, что 92% врачей дают рекомендации по прививке своим пациентам, а каждый третий вообще считает, что вакцинация должна быть обязательной. "Мы видим, что большинство врачей занимают ответственную позицию и рекомендуют пациентам сделать прививки. Кроме этого, многие уверены в необходимости массовой вакцинации, что также радует, - сказал "РГ" гендиректор Vrachu.ru Игорь Степанюков. - Вместе с этим опрос выявил сохраняющееся недоверие к вакцинам даже в среде профессиональных у части медработников. Необходимо больше внимания уделять разъяснительной работе по этому вопросу и среди медиков тоже".

Два важных дополнения в обновленных рекомендациях - "Спутник V" разрешен для вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом, а "Спутник Лайт" - для людей старше 60 лет. При этом "лайтовый" вариант "Спутника" рекомендован для проведения повторной вакцинации у тех, кто первую прививку сделал более полугода назад. Кроме того, рекомендована эта вакцина и переболевшим.

Врачам рекомендовано развенчивать ложные представления о вакцинации против COVID-19, и убеждать пациентов в важности и безопасности прививки

Что касается вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией, до сих пор этот вопрос оставался подвешенным, ведь у таких пациентов серьезно поражена иммунная система. Теперь накопившихся данных достаточно, чтобы сделать вывод: вакцина "Спутник V" не противопоказана пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитными состояниями. Ее можно применять у всех ВИЧ-инфицированных.

"Вакцинацию таким пациентам нужно пройти вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки, - пояснил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. - Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию. Им рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ".

Когда принимались такие рекомендации, наши специалисты учли международный опыт применения вакцин у людей и опыт применения отечественных вакцин. "Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации", - почеркнул главный специалист по ВИЧ-инфекции. Теперь территориальные центры СПИД и Ассоциации НКО должны усилить разъяснительную работу среди пациентов с ВИЧ, чтобы побудить их сделать прививку.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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