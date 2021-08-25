Врачи предлагают успеть с прививкой до осени

О том, что завершить вакцинацию от коронавируса лучше в августе, предупредили в Минздраве России. На то есть несколько веских оснований.

Как объяснил глава министерства Михаил Мурашко, поскольку полный цикл вакцинации от COVID-19 занимает минимум три недели, нужно привиться быстрее, чтобы до холодов успеть защитить себя еще и от гриппа.

Действительно сейчас самое подходящее время для похода в пункт вакцинации: заболеваемость снизилась по всей стране, уменьшился риск встретить коронавирус в медучреждении. Вторая причина не откладывать прививку - нужно успеть защититься до нового периода роста заболеваемости осенью. То, что рост будет, инфекционисты и эпидемиологи не сомневаются.

"Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, потому что снизилась заполняемость больниц - количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих. Но важно помнить, что это временное явление. По прогнозам, четвертая волна придет осенью - в середине сентября или к октябрю", - пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Он отметил, что лучше привиться именно сейчас не только потому, что риск заразиться сразу после вакцинации сейчас ниже, но также для того, чтобы за оставшиеся теплые дни до очередного подъема заболеваемости вакцина успела оказать действие, сформировав надежный иммунный ответ. Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии.

Было бы правильно защитить себя вакцинацией от COVID-19 до наступления осеннего похолодания, когда ожидается новый рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

"Успешное формирование антител против COVID-19 после вакцинации зависит от состояния иммунной системы, а во время осеннего похолодания мы все более подвержены респираторным инфекциям, - отметил в одном из интервью доктор-иммунолог, известный телеведущий Андрей Продеус. - Если человек болеет или как минимум плохо себя чувствует, то прививка может усугубить его состояние. В связи с этим есть правило не прививать больных".

Еще одна значимая причина не откладывать вакцинацию - осень время простуд, а кроме того, в это время года часто обостряются хронические заболевания. В таких случаях врачи рекомендуют сначала добиться ремиссии.

"Перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться. На качество вакцинации влияет, если ее сделают на фоне болезни или сразу после окончания болезни", - пояснил Андрей Продеус.

QR-код

В минздраве разъяснили, в течение какого времени остаются действительными QR-коды, которые присваиваются человеку после внесения сведений о его статусе в связи с COVID-19 в Госрегистр.

Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших - в течение 6 месяцев с даты выздоровления. Привитые получают QR-код, который остается действительным в течение года после вакцинации.