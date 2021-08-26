Названы опасные последствия легкой формы коронавируса

Одним из последствий коронавируса, перенесенного в легкой форме, могут быть поражения центральной нервной системы. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"Поражение центральной нервной системы наблюдается не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - сказала она.

По ее словам, попадая в организм через нос, вирус проникает в обонятельный нерв и распространяется по клеткам нервной системы. Также он способен преодолевать гематоэнцефалический барьер - преграду между капиллярной кровью и нейронами центральной нервной системы, через которую не проходят токсины и многие лекарства. Таким образом вирус попадает и в головной мозг.

Между тем, у больных со средней или тяжелой формой COVID-19 мозг может пострадать в результате кислородного голодания из-за повреждения легких, микротромбозов. Вирус также может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.