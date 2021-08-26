Врач назвала срок беременности для безопасной вакцинации от COVID-19

Прививаться беременным от коронавируса лучше всего после 22 недели. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, пишет РИА Новости. "К этому времени плод уже фактически полностью сформирован", - сказала она. По словам Долгушиной, лучше всего, конечно, вакцинироваться заблаговременно, на этапе планирования беременности, но можно и во время вынашивания ребенка: в результате прививка защитит и будущую маму, и ребенка, который получит защиту еще до своего рождения", - сказала она.

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, вакцинацию беременных от коронавируса сегодня можно проводить только препаратом "Спутник V".

Клинические исследования подтвердили безопасность этой вакцины для женщин в "положении". Особенно беременным советуют привиться, если они попадают в группу риска по тяжелому течению COVID-19: то есть страдают ожирением, хроническими заболеваниями легких, почек, печени, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями.

При этом врачи напоминают, что у заболевших коронавирусом беременных женщины чаще случаются различные акушерские осложнения, в ряде случаев коронавирус становится причиной материнской смертности. Риски для беременных увеличил новый циркулирующий сегодня штамм "Дельта".