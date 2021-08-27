Вакцина "Спутник V" оказалась эффективной против штамма "дельта". К такому выводу пришла независимая группа ученых, которая изучала воздействие вакцины на пациентов в Петербурге летом 2021 года. Результаты исследований опубликованы на международном сервисе препринтов medRxiv.

Как сообщают авторы исследования, изыскания проводились силами Европейского университета. Разработчик вакцины и государственные структуры в изыскании не участвовали.

В исследовании приняли участие 13894 пациента. У всех них был подтвержден коронавирус и с 3 июля по 9 августа они получали направление от врачей на компьютерную томографию.

Среди пациентов 1291 человек был прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Исследователи сравнивали их состояние с контрольной группой. Выяснилось, что среди сделавших прививку пациентов, необходимость в госпитализации была в разы ниже, чем у непривитых. В частности, вакцинированных мужчин направляли в стационар на 76 процентов реже, чем тех, кто не сделал прививку. Среди женщин этот показатель и вовсе достиг 84 процентов.

Вакцинированные пациенты прививались "Спутником V". Также в исследовании отмечается, что большинство заболевших этим летом в Петербурге "подхватили" штамм "дельта".

На основании полученных данных авторы исследования сделали вывод, что вакцина "Спутник V" эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции в том числе и от штамма "дельта".

Джон Мур, иммунолог из Weill Cornell Medicine на страницах журнала Science, комментируя результаты исследования, отмечает, что они "кажутся достоверными, а также соответствуют ожиданиям".

Принцип работы российской вакцины такой же, как и у AstraZeneca и Johnson & Johnson, когда нереплицирующийся аденовирус вставляют генетический материал возбудителя коронавируса. Но в AstraZeneca для двух компонентов применяется один и тот же аденовирус, а в "Спутник V" компоненты разные. Возможность использования двух компонентов изучают создатели вакцины Johnson & Johnson.

"Принцип проектирования "Спутник V" всегда считался хорошим, на мой взгляд, лучше, чем проекты вакцин AstraZeneca/Oxford и J&J, если предположить, что J&J скоро перейдет на две дозы", - резюмировал ученый в своем письме в редакцию журнала Science.