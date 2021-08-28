За сутки в России подтверждено 19492 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1498

2 Санкт-Петербург 1406

3 Московская область 849

4 Свердловская область 525

5 Ростовская область 487

6 Пермский край 473

7 Воронежская область 466

8 Красноярский край 440

9 Самарская область 431

10 Нижегородская область 414

11 Иркутская область 399

12 Омская область 389

13 Челябинская область 378

14 Ставропольский край 361

15 Волгоградская область 358

16 Оренбургская область 343

17 Республика Крым 319

18 Хабаровский край 316

19 Республика Башкортостан 303

20 Астраханская область 291

21 Ульяновская область 285

22 Архангельская область 268

23 Алтайский край 254

24 Республика Коми 251

25 Тюменская область 250

26 Краснодарский край 250

27 Саратовская область 238

28 Пензенская область 237

29 Приморский край 236

30 Удмуртская Республика 228

31 Вологодская область 226

32 Липецкая область 215

33 Ленинградская область 207

34 Тверская область 200

35 Ярославская область 191

36 Забайкальский край 189

37 Севастополь 187

38 Республика Дагестан 187

39 Калининградская область 185

40 Владимирская область 181

41 Новосибирская область 180

42 Кемеровская область 179

43 Курская область 171

44 Брянская область 167

45 Мурманская область 163

46 Ханты-Мансийский автономный округ 152

47 Республика Карелия 145

48 Республика Саха (Якутия) 145

49 Белгородская область 145

50 Республика Хакасия 143

51 Чеченская Республика 141

52 Смоленская область 131

53 Амурская область 128

54 Курганская область 128

55 Новгородская область 127

56 Ивановская область 122

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 118

58 Калужская область 116

59 Рязанская область 116

60 Тульская область 115

61 Кировская область 114

62 Томская область 108

63 Сахалинская область 106

64 Костромская область 104

65 Республика Калмыкия 103

66 Республика Бурятия 99

67 Псковская область 97

68 Орловская область 94

69 Тамбовская область 91

70 Кабардино-Балкарская Республика 86

71 Республика Чувашия 79

72 Республика Ингушетия 71

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 68

75 Республика Тыва 65

76 Республика Марий Эл 60

77 Республика Адыгея 59

78 Республика Татарстан 51

79 Камчатский край 49

80 Карачаево-Черкесская Республика 47

81 Еврейская автономная область 38

82 Республика Алтай 35

83 Магаданская область 26

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 863 541 случай (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва 0,1% Республика Алтай 0,17% Республика Бурятия 0,18% За последние сутки подтверждено 799 смертей: Москва 55

Санкт-Петербург 36

Краснодарский край 34

Свердловская область 33

Ростовская область 28

Пермский край 27

Нижегородская область 27

Ставропольский край 23

Самарская область 22

Алтайский край 21

Московская область 20

Республика Дагестан 20

Пензенская область 19

Саратовская область 19

Челябинская область 19

Республика Крым 17

Республика Коми 16

Удмуртская Республика 16

Волгоградская область 14

Республика Башкортостан 14

Иркутская область 14

Воронежская область 12

Астраханская область 12

Республика Хакасия 12

Оренбургская область 11

Новосибирская область 11

Тюменская область 10

Красноярский край 10

Липецкая область 9

Тульская область 9

Архангельская область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Брянская область 8

Курская область 8

Смоленская область 7

Вологодская область 7

Севастополь 7

Курганская область 7

Тверская область 6

Ярославская область 6

Кемеровская область 6

Омская область 6

Приморский край 6

Владимирская область 5

Калужская область 5

Республика Калмыкия 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Республика Карелия 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Ульяновская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Ненецкий автономный округ 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 3

Забайкальский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Рязанская область 2

Ленинградская область 2

Новгородская область 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Республика Алтай 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 180 840 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 411 человек: Москва 2040

Московская область 1456

Санкт-Петербург 1378

Республика Крым 796

Иркутская область 554

Республика Коми 536

Нижегородская область 519

Пермский край 502

Свердловская область 481

Тверская область 444

Красноярский край 444

Республика Хакасия 424

Пензенская область 358

Оренбургская область 327

Севастополь 326

Волгоградская область 322

Хабаровский край 314

Ростовская область 303

Самарская область 280

Челябинская область 278

Саратовская область 245

Брянская область 236

Вологодская область 232

Приморский край 230

Омская область 221

Липецкая область 210

Ставропольский край 208

Забайкальский край 208

Республика Дагестан 202

Ханты-Мансийский автономный округ 202

Ярославская область 197

Смоленская область 196

Ульяновская область 190

Воронежская область 188

Кемеровская область 184

Удмуртская Республика 179

Белгородская область 169

Алтайский край 166

Республика Карелия 162

Калининградская область 161

Тюменская область 157

Республика Ингушетия 156

Ямало-Ненецкий автономный округ 152

Архангельская область 150

Астраханская область 144

Владимирская область 142

Ивановская область 129

Курская область 129

Новосибирская область 121

Республика Калмыкия 109

Тульская область 101

Новгородская область 92

Кабардино-Балкарская Республика 92

Калужская область 89

Тамбовская область 86

Ленинградская область 85

Рязанская область 82

Курганская область 82

Республика Башкортостан 80

Краснодарский край 79

Псковская область 78

Кировская область 71

Мурманская область 68

Республика Мордовия 66

Орловская область 63

Республика Чувашия 61

Амурская область 59

Костромская область 58

Сахалинская область 54

Томская область 53

Карачаево-Черкесская Республика 48

Республика Алтай 47

Республика Марий Эл 44

Республика Адыгея 37

Республика Татарстан 36

Республика Бурятия 34

Республика Тыва 33

Республика Саха (Якутия) 33

Ненецкий автономный округ 32

Чеченская Республика 31

Магаданская область 21

Республика Северная Осетия - Алания 19

Еврейская автономная область 19

Камчатский край 16

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 131 446. Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны