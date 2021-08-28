За сутки в России подтверждено 19492 случая COVID-19

- 1 Москва 1498
- 2 Санкт-Петербург 1406
- 3 Московская область 849
- 4 Свердловская область 525
- 5 Ростовская область 487
- 6 Пермский край 473
- 7 Воронежская область 466
- 8 Красноярский край 440
- 9 Самарская область 431
- 10 Нижегородская область 414
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 389
- 13 Челябинская область 378
- 14 Ставропольский край 361
- 15 Волгоградская область 358
- 16 Оренбургская область 343
- 17 Республика Крым 319
- 18 Хабаровский край 316
- 19 Республика Башкортостан 303
- 20 Астраханская область 291
- 21 Ульяновская область 285
- 22 Архангельская область 268
- 23 Алтайский край 254
- 24 Республика Коми 251
- 25 Тюменская область 250
- 26 Краснодарский край 250
- 27 Саратовская область 238
- 28 Пензенская область 237
- 29 Приморский край 236
- 30 Удмуртская Республика 228
- 31 Вологодская область 226
- 32 Липецкая область 215
- 33 Ленинградская область 207
- 34 Тверская область 200
- 35 Ярославская область 191
- 36 Забайкальский край 189
- 37 Севастополь 187
- 38 Республика Дагестан 187
- 39 Калининградская область 185
- 40 Владимирская область 181
- 41 Новосибирская область 180
- 42 Кемеровская область 179
- 43 Курская область 171
- 44 Брянская область 167
- 45 Мурманская область 163
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 152
- 47 Республика Карелия 145
- 48 Республика Саха (Якутия) 145
- 49 Белгородская область 145
- 50 Республика Хакасия 143
- 51 Чеченская Республика 141
- 52 Смоленская область 131
- 53 Амурская область 128
- 54 Курганская область 128
- 55 Новгородская область 127
- 56 Ивановская область 122
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 118
- 58 Калужская область 116
- 59 Рязанская область 116
- 60 Тульская область 115
- 61 Кировская область 114
- 62 Томская область 108
- 63 Сахалинская область 106
- 64 Костромская область 104
- 65 Республика Калмыкия 103
- 66 Республика Бурятия 99
- 67 Псковская область 97
- 68 Орловская область 94
- 69 Тамбовская область 91
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 71 Республика Чувашия 79
- 72 Республика Ингушетия 71
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 75 Республика Тыва 65
- 76 Республика Марий Эл 60
- 77 Республика Адыгея 59
- 78 Республика Татарстан 51
- 79 Камчатский край 49
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Республика Алтай 35
- 83 Магаданская область 26
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 863 541 случай (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
- Москва 0,1%
- Республика Алтай 0,17%
- Республика Бурятия 0,18%
- Москва 55
- Санкт-Петербург 36
- Краснодарский край 34
- Свердловская область 33
- Ростовская область 28
- Пермский край 27
- Нижегородская область 27
- Ставропольский край 23
- Самарская область 22
- Алтайский край 21
- Московская область 20
- Республика Дагестан 20
- Пензенская область 19
- Саратовская область 19
- Челябинская область 19
- Республика Крым 17
- Республика Коми 16
- Удмуртская Республика 16
- Волгоградская область 14
- Республика Башкортостан 14
- Иркутская область 14
- Воронежская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Хакасия 12
- Оренбургская область 11
- Новосибирская область 11
- Тюменская область 10
- Красноярский край 10
- Липецкая область 9
- Тульская область 9
- Архангельская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Брянская область 8
- Курская область 8
- Смоленская область 7
- Вологодская область 7
- Севастополь 7
- Курганская область 7
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Кемеровская область 6
- Омская область 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Республика Калмыкия 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Республика Карелия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Ульяновская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Ненецкий автономный округ 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Мордовия 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Рязанская область 2
- Ленинградская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Алтай 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 180 840 человек.
- Москва 2040
- Московская область 1456
- Санкт-Петербург 1378
- Республика Крым 796
- Иркутская область 554
- Республика Коми 536
- Нижегородская область 519
- Пермский край 502
- Свердловская область 481
- Тверская область 444
- Красноярский край 444
- Республика Хакасия 424
- Пензенская область 358
- Оренбургская область 327
- Севастополь 326
- Волгоградская область 322
- Хабаровский край 314
- Ростовская область 303
- Самарская область 280
- Челябинская область 278
- Саратовская область 245
- Брянская область 236
- Вологодская область 232
- Приморский край 230
- Омская область 221
- Липецкая область 210
- Ставропольский край 208
- Забайкальский край 208
- Республика Дагестан 202
- Ханты-Мансийский автономный округ 202
- Ярославская область 197
- Смоленская область 196
- Ульяновская область 190
- Воронежская область 188
- Кемеровская область 184
- Удмуртская Республика 179
- Белгородская область 169
- Алтайский край 166
- Республика Карелия 162
- Калининградская область 161
- Тюменская область 157
- Республика Ингушетия 156
- Ямало-Ненецкий автономный округ 152
- Архангельская область 150
- Астраханская область 144
- Владимирская область 142
- Ивановская область 129
- Курская область 129
- Новосибирская область 121
- Республика Калмыкия 109
- Тульская область 101
- Новгородская область 92
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Калужская область 89
- Тамбовская область 86
- Ленинградская область 85
- Рязанская область 82
- Курганская область 82
- Республика Башкортостан 80
- Краснодарский край 79
- Псковская область 78
- Кировская область 71
- Мурманская область 68
- Республика Мордовия 66
- Орловская область 63
- Республика Чувашия 61
- Амурская область 59
- Костромская область 58
- Сахалинская область 54
- Томская область 53
- Карачаево-Черкесская Республика 48
- Республика Алтай 47
- Республика Марий Эл 44
- Республика Адыгея 37
- Республика Татарстан 36
- Республика Бурятия 34
- Республика Тыва 33
- Республика Саха (Якутия) 33
- Ненецкий автономный округ 32
- Чеченская Республика 31
- Магаданская область 21
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Еврейская автономная область 19
- Камчатский край 16
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 131 446.