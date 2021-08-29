Результаты форума "Армия-2021" превзошли самые смелые ожидания

Столь ярких военно-технических салонов в мире не проводится нигде. С 22 по 28 августа можно было посмотреть и потрогать лучшие образцы российской военной техники. Стать свидетелем и даже участником динамичных и красочных шоу боевых машин. А если что потенциальным покупателям приглянулось, то и прикупить.

Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тыс. квадратных метров..

Минобороны России в рамках статического показа задействовало 300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий.

В динамической программе состоялась демонстрация возможностей более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия министерства обороны, а также образцов продукции предприятий промышленности. Демонстрационный показ возможностей различных образцов военной техники был объединен общим замыслом применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск. Вниманию зрителей представили 16 тактических эпизодов, сформированных по типам вооружений, военной и специальной техники основывающийся на возможностях полигона и мишенной обстановки, а также охватывающих три природные среды - землю, воду и воздух.

Статическая экспозиция была полна интереснейших новинок. Естественно, в центре общего внимания танк Т-14 "Армата". Однако и помимо него было на что посмотреть. Это значительно обновленная линейка бронированных машин "Военно-промышленной компании". Впервые были показаны ракета сухопутного комплекса "Хризантема", адаптированная к стрельбе с вертолета Ми-28НМ, и многоцелевая управляемая ракета нового поколения 305Э.

Впервые был продемонстрирован совершенно уникальный по возможностям комплекс звукотепловой разведки 1Б75 "Пенициллин". Он обеспечивает визуальное и звуковое сканирование больших по площади территорий, ничем себя не выдавая. Он все видит и слышит, сам оставаясь незаметным. "Пенициллин" невозможно подавить никакими средствами радиоэлектронной борьбы. Этот комплекс мгновенно определяет координаты вражеских батарей сразу после того, как произведен первый выстрел. Снаряд еще в полете, а местоположение врага уже внесено в системы управления огнем наших орудий, так что второго выстрела из-за линии фронта не последует.

Традиционно новинки стрелкового оружия показал концерн "Калашников". Это опытный образец пистолета-пулемета ППК-20, который должен стать личным оружием летчика и размещаться в носимом аварийном запасе. Интерес вызвал автомат АК-12СП, предназначенный для использования специальными подразделениями.

Впервые показали ракету воздух-поверхность С-8Л. Она может успешно применяться со всех типов боевой авиации - вертолетов и самолетов, а также с беспилотных летательных аппаратов. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть.

Впервые были показаны ударно-разведывательные беспилотники "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р" с управляемыми ракетами.

Помимо демонстраций самой разнообразной техники форумы "Армия" всегда отличалась обширной научно-деловой программой. Этот год исключением не стал. Более того, программа прошла с небывалым размахом, в общей сложности она включила в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в прошлом году). Всего за неделю удалось провести 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание и 14 брифингов.

Активно в работе "Армии-2021" участвовали зарубежные специалисты. Всего Конгрессно-выставочный центр "Патриот" в формате круглых столов сумел объединить научно-деловое сообщество с разных континентов. 22 иностранные делегации возглавили руководители оборонных ведомств. Ежедневно на полях форума в рамках научно-деловой программы работали специалисты из Восточной и Юго-Восточной Азии, ближнего зарубежья. Наряду с КВЦ "Патриот" мероприятия научно-деловой программы прошли также в военных округах и на Северном флоте.

Всего в научно-деловой программе форума приняли участие около 12 тысяч специалистов, из них более 2,6 тысяч имели ученую степень доктора или кандидата наук.

На форуме "Армия-2021" был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения на общую сумму 500 с лишним миллиардов рублей. Минобороны рассчитывает в ближайшее время получить свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники.

Среди прочего в рамках форума военное ведомство подписало контракты с группой компаний "Калашников" на поставку партий зенитных ракет и автоматов АК-12. С "Вертолетами России" заключен первый контракт на поставку в войска модернизированных ударных вертолетов Ка-52М. Также подписан очередной контракт на поставку крылатых ракет "Калибр". С ПАО "Туполев" минобороны договорилось о модернизации Ту-95СМ до уровня Ту-95МСМ. С НПО машиностроения заключен контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон", с Конструкторским бюро машиностроения - на поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Рособоронэкспорт" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" провел более 70 переговоров с представителями 35 стран. По их результатам подписано контрактных документов на общую сумму свыше 2 млрд евро. Достигнуты серьезные договоренности в области военно-технического сотрудничества с Китаем - по морской тематике, с Индией - по сухопутной технике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Беларусью.

Впервые в истории военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами удалось договориться об интеграции российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного производства. Правда, какого именно государства корабль в "Рособоронэкспорте" не уточнили.

Не будет преувеличением сказать, что результаты "Армии-2021" превзошли самые смелые ожидания. Будем ждать "Армию-2022".