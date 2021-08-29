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29.08.2021 07:20
Рубрика: Общество

Уточнен перечень вакцин от COVID-19 для участников розыгрыша 100 тысяч рублей

Текст: Ирина Невинная
Граждане, которые сделали только одну дозу прививки от COVID-19, не смогут участвовать в программе "Бонус за здоровье", по которой с 1 сентября по решению правительства РФ будет разыграна 1000 денежных поощрений по 100 тысяч рублей. Это следует из объяснений, которые "Российской газете" дали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"По правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации, программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, предполагает, что участвовать в розыгрыше денежных призов смогут граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной", - говорится в ответе "РГ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Таким образом, участниками станут все прошедшие полную вакцинацию: двумя компонентами для вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" или одним для вакцины "Спутник Лайт". Сроки проведения прививки могут быть любыми, важно только, чтобы вакцинация закончилась до момента проведения розыгрыша и в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг был присвоенный ему QR-код, подтверждающий завершение полного курса прививки.

"Программа стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 декабря 2021 года. В течение этого периода на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф будут дважды разыграны денежные призы. Даты проведения розыгрышей будут сообщены дополнительно. Выбор победителей будет производиться компьютером на основании данных из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо вакцинироваться и получить сертификат до даты проведения очередного розыгрыша призов, в том числе это возможно до старта программы 1 сентября", - пояснили "РГ".

Общество Здоровье Правительство Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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