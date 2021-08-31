Прошедших полную вакцинацию от COVID-19 поощрят деньгами

Новости

"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 19:00
Рубрика: Общество

Прошедших полную вакцинацию от COVID-19 поощрят деньгами

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
С 1 сентября стартует программа поощрения граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов: по решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", - объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. В секретариате вице-премьера "РГ" дали пояснения о деталях розыгрыша поощрительных выплат.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность

"По правилам, утвержденным правительством Российской Федерации, программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, предполагает, что участвовать в розыгрыше денежных призов смогут граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной", - говорится в ответе "РГ".

Таким образом, участниками станут все прошедшие полную вакцинацию: двумя компонентами для вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" или одним для "Спутник Лайт". Сроки проведения прививки могут быть любыми, важно только, чтобы полный курс вакцинации закончился до момента, когда будет проведена лотерея.

При этом важно, чтобы в личном кабинете гражданина на портале госуслуг отражался присвоенный ему QR-код, подтверждающий завершение полного курса прививки - эта запись в цифровом виде и станет "лотерейным билетом" для отбора победителей. Даты проведения розыгрышей будут сообщены дополнительно.

"Программа стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 декабря 2021 года. В течение этого периода на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф будут дважды разыграны денежные призы. Выбор победителей будет производиться компьютером на основании данных из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо вакцинироваться и получить сертификат до даты проведения очередного розыгрыша призов", - говорится в ответе "РГ".

Во многих регионах летом были анонсированы собственные программы поощрения сделавших прививку. Многие из них продолжатся и осенью.

Если на бизнес во многих случаях власти давили, требуя обеспечить определенный процент вакцинированных среди сотрудников, то обычным гражданам предлагались различные приятные бонусы.

В качестве "лотерейного билета" будет использована цифровая запись в регистре вакцинированных

Одной из первых стала Москва, где городские власти решили разыгрывать автомобили. А в Подмосковье - в качестве выигрыша вообще пообещали квартиру. При этом параллельно для столичных пенсионеров - всех, уже без всякой лотереи - ввели денежное поощрение и купоны на покупки в сетевых магазинах.

В Магаданской и Курской областях пожилым людям после прививки также предлагали выплаты в размере 1-3 тысяч рублей, в Иркутской области по договоренности с торговыми предприятиями ввели скидки на продукты. По тому же пути пошли и в Волгоградской области - купоны, полученные за вакцинацию, можно будет отоварить до конца года.

Интерес к вакцинации старались подогреть в том числе с помощью развлекательных мероприятий. В Адыгее, например, предоставляли скидки при посещении спортивных объектов. В Ленинградской области в качестве подарка выдавали скидочные купоны в магазины спортивных товаров и сертификаты на посещение матчей клуба "Ленинградец".

В некоторых городах пункты вакцинации развернули в учреждениях культуры. В Омске прививки делали на концертах филармонии, в Свердловской области - после прививки можно было бесплатно посмотреть кино или сходить в зоопарк, а в Кировской области - в цирк. В некоторых регионах, например в Якутии, в день вакцинации и следующий людей освобождали от работы.

Многие крупные предприятия также поощряют работников, сделавших прививку. Где-то увеличивают на несколько тысяч премиальные выплаты, где-то увеличивают соцпакет, добавляя возможность посещать спортивные клубы.

В регионах Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЦФО Московская область ДФО Магаданская область ЦФО Курская область СФО Иркутская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты