Прошедших полную вакцинацию от COVID-19 поощрят деньгами

С 1 сентября стартует программа поощрения граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов: по решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", - объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. В секретариате вице-премьера "РГ" дали пояснения о деталях розыгрыша поощрительных выплат.

"По правилам, утвержденным правительством Российской Федерации, программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, предполагает, что участвовать в розыгрыше денежных призов смогут граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной", - говорится в ответе "РГ".

Таким образом, участниками станут все прошедшие полную вакцинацию: двумя компонентами для вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" или одним для "Спутник Лайт". Сроки проведения прививки могут быть любыми, важно только, чтобы полный курс вакцинации закончился до момента, когда будет проведена лотерея.

При этом важно, чтобы в личном кабинете гражданина на портале госуслуг отражался присвоенный ему QR-код, подтверждающий завершение полного курса прививки - эта запись в цифровом виде и станет "лотерейным билетом" для отбора победителей. Даты проведения розыгрышей будут сообщены дополнительно.

"Программа стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 декабря 2021 года. В течение этого периода на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф будут дважды разыграны денежные призы. Выбор победителей будет производиться компьютером на основании данных из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо вакцинироваться и получить сертификат до даты проведения очередного розыгрыша призов", - говорится в ответе "РГ".

Во многих регионах летом были анонсированы собственные программы поощрения сделавших прививку. Многие из них продолжатся и осенью.

Если на бизнес во многих случаях власти давили, требуя обеспечить определенный процент вакцинированных среди сотрудников, то обычным гражданам предлагались различные приятные бонусы.

В качестве "лотерейного билета" будет использована цифровая запись в регистре вакцинированных

Одной из первых стала Москва, где городские власти решили разыгрывать автомобили. А в Подмосковье - в качестве выигрыша вообще пообещали квартиру. При этом параллельно для столичных пенсионеров - всех, уже без всякой лотереи - ввели денежное поощрение и купоны на покупки в сетевых магазинах.

В Магаданской и Курской областях пожилым людям после прививки также предлагали выплаты в размере 1-3 тысяч рублей, в Иркутской области по договоренности с торговыми предприятиями ввели скидки на продукты. По тому же пути пошли и в Волгоградской области - купоны, полученные за вакцинацию, можно будет отоварить до конца года.

Интерес к вакцинации старались подогреть в том числе с помощью развлекательных мероприятий. В Адыгее, например, предоставляли скидки при посещении спортивных объектов. В Ленинградской области в качестве подарка выдавали скидочные купоны в магазины спортивных товаров и сертификаты на посещение матчей клуба "Ленинградец".

В некоторых городах пункты вакцинации развернули в учреждениях культуры. В Омске прививки делали на концертах филармонии, в Свердловской области - после прививки можно было бесплатно посмотреть кино или сходить в зоопарк, а в Кировской области - в цирк. В некоторых регионах, например в Якутии, в день вакцинации и следующий людей освобождали от работы.

Многие крупные предприятия также поощряют работников, сделавших прививку. Где-то увеличивают на несколько тысяч премиальные выплаты, где-то увеличивают соцпакет, добавляя возможность посещать спортивные клубы.