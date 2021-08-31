Эксперт разъяснил, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19

Известно, что коронавирусная инфекция опасна не только своим острым течением, но и последствиями для организма после выздоровления. Вирус может коварным образом отразиться на работе любых органов и систем.

Поэтому спустя три-четыре недели после выздоровления переболевшему, как в тяжелой, так и в легкой форме, необходимо пройти обследование и сдать анализы. Об этом рассказал врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

В первую очередь патологии может выявить общий анализ крови.

Отдельно нужно сделать коагулограмму, чтобы проверить показатели свертываемости крови. Она покажет, не осталось ли опасности к тромбозу. Коагулограмму можно сделать "короткую", а не обширную, главное, чтобы в нее вошел показатель МНО (международного нормализованного отношения).

Важно сделать также тест на антитела. Антитела IgM появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса, их проверять не обязательно. Антитела IgG вырабатываются позже, их наличие говорит о формирующемся иммунитете. Их уровень покажет, когда человек переболел и выздоровел, и обрел ли организм естественную защиту. Результаты должен оценить специалист.