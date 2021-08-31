Эксперт разъяснил, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19

Новости

В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 30 тысяч человек 07:25
США запретили своими авиаперевозчикам полеты над Афганистаном 07:05
Главный синоптик Петербурга опроверг слухи об аномально холодном сентябре 06:51
Инфекционист: "Дельта"-штамм опасен для детей и для взрослых 06:16
Легкоатлет Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров 05:44
Велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпийских играх в Токио 05:22
В Хабаровске открылся форум "Амур - река жизни" 05:09
Трамп: США никто не уважает после вывода войск из Афганистана 04:52
Строительство новой космической станции РФ может начаться в 2027 году 04:36
Непогода нарушила авиасообщение на Сахалине 04:20
Блинкен назвал эвакуацию из Кабула одной из сложнейших операций в истории США 03:56
Власти Луизианы сообщили о втором погибшем во время урагана "Ида" 03:32
Рестораторы нашли способ увеличить выручку на 30 процентов 03:00
В ЮАР выявили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации 02:58
Талибы заявили об обретении Афганистаном независимости после ухода войск США 02:29
Пушков: У США начался "афганский синдром" 01:54
Военные США вывели из строя вооружение и технику перед уходом из Афганистана 01:27
Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы 00:19
Талибы атаковали силы сопротивления в Панджшере 30.08.2021
Небензя объяснил, почему РФ воздержалась по резолюции СБ ООН по Афганистану 30.08.2021
Москвичей предупредили об опасной погоде в ночь на 31 августа 30.08.2021
Минпромторг не планирует пересматривать пошлины на металлы 30.08.2021
Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом выявленных взяток 30.08.2021
Жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильным ветром 30.08.2021
Более 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным 30.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 06:40
Рубрика: Общество

Эксперт разъяснил, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: Алексей Сухоруков. РИАН Фото: Алексей Сухоруков. РИАН
Фото: Алексей Сухоруков. РИАН

Известно, что коронавирусная инфекция опасна не только своим острым течением, но и последствиями для организма после выздоровления. Вирус может коварным образом отразиться на работе любых органов и систем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Какие бесплатные обследования нужно пройти, чтобы избежать осложнений COVID-19

Поэтому спустя три-четыре недели после выздоровления переболевшему, как в тяжелой, так и в легкой форме, необходимо пройти обследование и сдать анализы. Об этом рассказал врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

В первую очередь патологии может выявить общий анализ крови.

Отдельно нужно сделать коагулограмму, чтобы проверить показатели свертываемости крови. Она покажет, не осталось ли опасности к тромбозу. Коагулограмму можно сделать "короткую", а не обширную, главное, чтобы в нее вошел показатель МНО (международного нормализованного отношения).

Важно сделать также тест на антитела. Антитела IgM появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса, их проверять не обязательно. Антитела IgG вырабатываются позже, их наличие говорит о формирующемся иммунитете. Их уровень покажет, когда человек переболел и выздоровел, и обрел ли организм естественную защиту. Результаты должен оценить специалист.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана
Голикова: 30,7 млн пенсионеров получат на карту 10 тысяч рублей 2 сентября
Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом выявленных взяток
Строительство новой космической станции РФ может начаться в 2027 году
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты