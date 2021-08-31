В центре Чумакова назвали сроки создания вакцины против "дельта"-штамма

Центр имени Чумакова может создать новую вакцину от "дельта"-штамма коронавируса через год. Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Он сообщил в интервью RT, что разработанный центром препарат "КовиВак" имеет эффективность 80% против "дельта"-штамма. "Мы даем 80% выработки антител. Поэтому прививаться надо тем, что есть сейчас, ни в коем случае не ждать чего-то нового. На сегодняшний день существующий арсенал вакцин против коронавируса должен быть использован полностью", - подчеркнул он.

Модифицированная вакцина на основе "дельта"-штамма будет готова через год, подчеркнул эксперт.

Вариант коронавируса "дельта" был впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. На сегодняшний день считается, что этот штамм наиболее распространен в мире, хотя уже зафиксирована его измененная версия "дельта плюс", которая считается еще более заразной.