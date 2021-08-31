В Минздраве рассказали, когда пациентов переводят из "красной зоны"

Минздрав требует от врачей переводить из "красной зоны" пациентов, перенесших острую фазу COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Сегодня мы просто требуем от медработников, особенно находящихся в "красных зонах": пожалуйста, "прошли" острую фазу лечения, переведите пациента на другую койку", - сказал он.

Мурашко уточнил, что к этой категории пациентов относятся те, кому не требуется реанимационная защита, и которые "не выделяют вирус". По его словам, таких людей надо переводить через фильтр в другое отделение и оказывать поддерживающую терапию.

Самым важным в реабилитации после коронавируса является восстановление функции легких, уточнил чиновник.