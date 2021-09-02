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02.09.2021 12:03
Рубрика: Российский автопром

Британец установил в "Ниву" мотор BMW и выставил ее на продажу

Текст: Валерий Карташов

Британец Уолт Кэйрфут из города Престон выставил на продажу Lada Niva 2018 года выпуска. Данный экземпляр с пробегом всего 14 000 км оценивается в 1 960 000 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Российский внедорожник прошёл через серьёзную модернизацию. Трёхдверка получила увеличенный дорожный просвет, решётку радиатора от Niva Bronto, оригинальные надфарники и фонари, литые диски, зеркала с повторителями, мультируль и кнопку "старт-стоп".

Помимо этого, в список оборудования входит кондиционер, аудиосистема с динамиками, электростеклоподъёмники и регулировка зеркал.

Главное - автомобиль оснащается раздвоенным выхлопом, интеркулером, турбированным мотором от BMW (123,5 л.с.), 5-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как пишет клуб Lada Niva Documentary, в результате доработок Lada Niva превратилась в "роскошный кроссовер с задним приводом".

Отмечается, что в машине пропали вибрации и шумы от раздаточной коробки, значительно снизился расход топлива. Теперь Niva можно использовать для комфортной повседневной езды.

Напомним, поставки Lada Niva в Великобританию возобновились в апреле текущего года.

В 2024 году увидит свет преемник модели. Новая Lada Niva разрабатывается на архитектуре CMF-B. Автомобиль будет доступен с 1,8-литровым "атмосферником" и 6-ступенчатой "механикой", а также с 1,3-литровым турбомотором в связке с вариатором.

#Lada