Ученые выяснили, как вакцинация снижает риск длительного COVID-19

Риск заражения коронавирусом у людей, прошедших полный курс вакцинации, снижается на 49%. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Lancet Infectious Diseases.

Проанализировав анкеты участников исследования (1,2 миллиона - после первой дозы вакцины, 0,97 миллиона - прошли полный курс), ученые пришли к выводу, что риск длительной болезни у полностью вакцинированных снижается почти вдвое. Кроме того, снижается риск госпитализации (на 73%) и количество острых симптомов (на 31%).

При этом наиболее частые симптомы совпали с привычными среди тех, кто не прошел вакцинацию, - аносмия (потеря обоняния), кашель, лихорадка, головные боли и усталость.

"Прививки значительно снижают шансы людей получить длительный COVID по двум причинам. Во-первых, за счет снижения риска каких-либо симптомов в 8-10 раз, а затем за счет уменьшения вдвое шансов, что какая-либо инфекция превратится в длительный COVID, если это произойдет", - сотрудник Королевского колледжа Лондона, ведущий исследователь ZOE COVID Study Тим Спектор.

По его словам, исследование подтверждает пользу вакцинации.