Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

В восьми регионах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в 47 субъектах количество инфицированных SARS-CoV-2 снижается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация улучшается в тех регионах, где от COVID-19 привито более 60 процентов населения.

"Там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", - подчеркнула Попова в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава Роспотребнадзора не стала называть регионы, где привито менее 30 процентов населения и ситуация с заболеваемостью "совсем не хороша".

"Сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает. Ну, мне кажется, самое время сделать вывод", - добавила Попова.

Ранее сообщалось, что новых штаммов коронавируса в России нет. В нашей стране доминирует штамм "дельта".