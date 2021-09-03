Роспотребнадзор исключил возможность локдауна из-за COVID-19 в России

Локдаун из-за коронавируса в России вводить не планируется. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства пояснила, что "тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит".

При этом, по мнению Анны Поповой, для того, чтобы отменить по-прежнему действующие ограничения, необходима массовая вакцинация от коронавируса.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).