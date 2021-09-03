Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

Прибывающим в Россию из Великобритании не надо будет соблюдать требование о самоизоляции. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19", - говорится в документе.

Постановление вступит в силу с 4 сентября.