Что будет, если выпить алкоголь перед прививкой от коронавируса

"Алкоголь подавляет возможность клеток иммунной системы правильно запомнить коронавирус и правильно отреагировать на него, - подчеркнул Андрей Продеус. - Поэтому рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя в течение трех дней до вакцинации и трех дней после нее".

Критическая доза алкоголя для иммунной системы должна превышать так называемый шот - 30 мл крепкого алкоголя, 125 мл вина или 333 мл пива. Доказано, что большее количество оказывает серьезное влияние на клетки. Если доза превышена, то врачи рекомендуют отложить процедуру на три дня.