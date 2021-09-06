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Кристен Стюарт удивила новым цветом волос

Новости
    06.09.2021, 18:02
Текст:   Кузьма Домов

Американская актриса Кристен Стюарт ("Говори", "Комната страха", "Все еще Элис") удивила своих поклонников новым цветом волос.

Фото: Rusty Kennedy/ AP Photo
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На Венецианском фестивале Стюарт предстала блондинкой с рыжеватым оттенком. На одном из самых знаменитых киносмотров мира актриса примет участие в представлении фильма режиссера Пабло Ларраина "Спенсер" (Spencer), в котором ей довелось сыграть роль принцессы Дианы.

Сценарий был написан известным британским шоураннером Стивеном Найтом ("Табу", "Острые козырьки", "Рождественская песнь").

Ранее Netflix показал целиком сцену с песней Дианы из "Короны", где принцессу сыграла Эмма Коррин.

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