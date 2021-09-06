Узнать, где сдать плазму для переболевших COVID, поможет стопкоронавирус.рф

Официальный портал о ситуации с COVID-19 в России стопкоронавирус.рф обобщил информацию, где и как можно сдать плазму крови для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Список пунктов приема плазмы крови с антителами к COVID-19 можно найти в обзорном докладе по ситуации с эпидемией за август.

"Мы будем выпускать ежемесячные обзоры о ситуации с COVID-19, чтобы информировать россиян, как меняется вирус, каково его влияние на организм, и, конечно, чтобы рассказывать о российских вакцинах и их преимуществах. Важно использовать методы защиты от этой инфекции, от которой, по оперативным данным, ежесуточно, к сожалению, умирают около 800 человек в нашей стране", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, можно найти на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на портале госуслуг.

"Национальные приоритеты" по поручению правительства России ведут портал стопкоронавирус.рф с марта 2020 года.