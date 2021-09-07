Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа

Перед наступлением нового эпидемиологического сезона по ОРВИ и гриппу важно сделать противогриппозную прививку даже в том случае, если человек уже привился от COVID-19, чтобы избежать микст-инфицирования. Об этом сообщил врач-инфекционист, главврач Инвитро-Сибирь Андрей Поздняков.

"В неврачебной среде произошла путаница понятий, вследствие которой и возникли подобные вопросы. Вакцина защищает только от того микроорганизма или микроорганизмов, если речь о комплексных вакцинах, против которых она разработана, - пояснил доктор Поздняков. - Вакцина от полиомиелита защищает только от полиомиелита, вакцина от вирусного гепатита В - только от него. Таким образом, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот".

При этом грипп - заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью. "Поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть - в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в 1 месяц", - советует Андрей Поздняков.

Он также объяснил, что сезонная вакцинация против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 особо важна из-за угрозы микст-инфекций.

"Микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней сосудистой оболочки сосудов (эндотелии) и повреждают ее - соответственно, разносятся с кровотоком по всем органам; и вместе с тем поражают клетки дыхательных путей и легких, почек, центральной нервной системы, сердца и т.д. Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более "злокачественным" для пациента, чем, если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций", - пояснил эксперт.

Он отметил, что заранее сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. "В любом случае - сосудистая система пострадает сильно", - подытожил Поздняков.