Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии

Москва готова к любому развитию ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы всегда готовы к любой ситуации, и для города это очень важно, - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда". - С одной стороны, не просто что-то прогнозировать, что невозможно сегодня, а именно быть готовыми к любому сценарию. С другой стороны, не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться еще в худшей ситуации, чем сама опасность".

По мнению Собянина, если город держать в состоянии локдауна, то постоянные ограничения могут принести больший вред, нежели пандемия, сообщает сайт КP.Ru.