Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется

Плановая медпомощь в пандемию коронавируса по-прежнему сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью радио "Комсомольская правда" он подчеркнул, что плановая медицинская помощь для города никогда не была второстепенной задачей, поскольку определяет здоровье жителей столицы. "Даже в сложных условиях пандемии мы продолжали плановую помощь, особенно то, что касается онкологии, - объяснил Собянин. - Мы не уменьшили, а нарастили помощь. Высокотехнологичная медицинская помощь уже на сегодняшний день достигла объема больше, чем в предыдущие годы".

В поликлиниках, признался мэр, ситуация была сложнее - многие врачи и медсестры были заточены на борьбу с коронавирусом. На пике пандемии треть городского здравоохранения, по словам Собянина, пришлось перепрофилировать, сообщает KP.Ru.

- Конечно, сложнее становится оказывать обычную помощь. Не в стационарах, а просто поликлиническую помощь, - говорит он. - Но сегодня мы большую часть людей вернули на свои рабочие места.