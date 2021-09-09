Как пандемия изменила социальную сферу России

Пандемия коронавируса подтолкнула социальную сферу страны к широкой модернизации - большинство изменений произошло именно в "ковидное" время. Такое мнение, рассуждая о вызовах третьего десятилетия XXI века, на открывшемся форуме социальных инноваций регионов высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние полтора года в России было принято столько социальных инициатив, сколько страна не видела за десять лет. "Мы всегда считали, что социальная сфера - самая консервативная и неподвижная в своем развитии. Но сейчас законодательство в этой сфере меняется с такой скоростью, что даже я иногда узнаю из газет, что там было принято, - отметил Собянин. - Такую глубинную трансформацию пока не проходила ни одна отрасль". К развитию инноваций, считает мэр, подтолкнула пандемия. В пример он привел опыт Москвы, где в короткие сроки для пациентов с COVID-19 удалось развернуть временные госпитали в торговых центрах, выставочных пространствах и спорткомплексах. При поликлиниках открылись десятки КТ-центров, новый виток развития получила телемедицина. Накопленный опыт борьбы с ковидом, считает глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, поможет и дальше быстро перепрофилировать клиники в коронавирусные госпитали и в целом выстраивать систему по работе с больными. Переоснастить под ковидные реалии больницу на одну тысячу коек, говорит он, можно за две недели. Прививку тем временем в Москве уже сделали более 4,8 миллиона человек.

Сегодня, подчеркнул Собянин, вся система столичного здравоохранения переживает глубинные изменения. Десятки поликлиник, по его словам, уже полностью модифицированы, по сути, построены заново. Работают и шесть современных центров для пациентов с онкологией. "Создана связь с амбулаторным звеном, и создана сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболевания до окончания всех сложных процедур и реабилитации, - рассказал Собянин. - Буквально за несколько месяцев этой помощью воспользовались около 20 тысяч больных".

Два миллиона диагнозов в поликлиниках уже поставлено с помощью подсказок доктору на основе искусственного интеллекта. Цифровизация здравоохранения - неизбежный процесс, считает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что электронные медицинские карты в столице содержат данные о здоровье 15 миллионов человек. "Мы полтора года оцифровываем детские медкарты, - добавила она. - В конце этого года на два миллиона меленьких москвичей будут все данные о состоянии их здоровья начиная с рождения".

Однако жители столицы, отмечает заммэра, зачастую не следят за своим здоровьем. Заманить к врачам молодых людей, особенно мужчин, удалось за счет работающих в парках павильонов "Здоровая Москва".

Прививку от коронавируса в Москве уже сделали более 4,8 миллиона человек

- Мы видим, что в некоторых критических ситуациях, например когда есть высокий риск развития онкологического заболевания, люди поздно приходят к врачу, отмечает Ракова. - Мы вот, например, только открыли эндоскопический центр. И по каждому району посмотрели, у кого есть четкие предонкологические заболевания по ЖКТ и генетическая предрасположенность. Мы начали всех обзванивать. Знаете, сколько отказываются прийти на обследование с первого раза? 47 процентов. Но мы не остановились и сняли ролик, как проходит процедура в новом центре. И начинаем им отправлять.