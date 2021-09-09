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09.09.2021 01:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, может ли COVID стать единственной инфекцией

Текст: Ольга Игнатова
Многие ученые считают, что COVID-19 в определенной степени "вытесняет" других возбудителей ОРВИ, занимая их место. Что это - устойчивая тенденция или временное явление?
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

"Если обратиться к статистике за 2020 год, то явно видно значительное снижение заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в "эру COVID-19",- говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Насколько это устойчивая тенденция, пока понять сложно, но надо учитывать многие объективные и субъективные факторы такого "поведения" коронавируса.

Фото: Istock
Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Прежде всего, это новый для человека вирус, обладающий значительной биологической активностью и стремящийся выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции. Чтобы этого достичь, ему необходимо инфицировать как можно большее количество людей, одновременно вытеснив всех возможных "конкурентов".

Но такая атака бесконечно продолжаться не может и со временем новый коронавирус займет своё устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ, снизив свою активность и изменив общую структуру заболеваемости респираторными инфекциями. При этом временно ушедшие в тень заболевания смогут вернуться на прежние позиции".

Нельзя забывать и о субъективных факторах, способствующих снижению заболеваемости ОРВИ, отмечает эксперт. Прежде всего, это меры неспецифической профилактики - мытье рук, использование масок, соблюдение дистанции. "Надо сказать, что эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это - острые кишечные инфекции и другие болезни "грязных рук".

И в заключение нужно напомнить, что единственным способом остановить пандемию и контролировать ситуацию является вакцинация. "Причём как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа", - добавил Лебедев .

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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