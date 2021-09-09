Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года

Первая фаза испытаний вакцины от коронавируса от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) фактически завершилась. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, первая и вторая фазы проходят комбинированно.

"Первая фаза фактически завершилась, начинается вторая фаза. Она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года", - сказала Скворцова (цитата по ТАСС).

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).