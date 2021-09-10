ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса

Цена упаковки из 40 таблеток на препарат "Ковидолек" в аптеке составит не более 2916 рублей, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. В нем также отмечается, что лекарство обладает противовирусным действием и используется в лечении коронавируса.

Между тем, "Ковидолек" зарегистрирован по ускоренной процедуре в период пандемии. Сейчас продолжается третья фаза его клинических испытаний, которая началась в апреле этого года. Средство уже включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В инструкции отмечается, что применение "Ковидолек" возможно только в условиях стационара. Лекарство содержит противовирусное средства фавипиравир. Производит его компания "Нанолек".