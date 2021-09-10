Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации

Тактика вакцинации изменилась после появления штамма коронавируса "дельта", который оказался более заразным и агрессивным, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на форуме социальных инноваций регионов. По его словам, для защиты от "дельты" нужен больший уровень антител, поэтому прививку следует делать каждые полгода.

Гинцбург, напомнил, что новые штаммы образуются из-за мутаций коронавируса. Остановить этот процесс можно только, если вакцинацию пройдут не менее 70-75% населения. Ученый также обратил внимание, что вакцина "Спутник V" доказала свою высокую эффективность против нового штамма "дельта". По данным Минздрава, она составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать.

Помимо "Спутника V" привиться от коронавируса можно вакцинами "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Повторную вакцинацию можно пройти однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".