Исследование подтвердило высокую уязвимость глаз для COVID-19

Индийские офтальмологи из Центра офтальмологических наук RP при Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS) провели исследование, подтвердившее ранее озвученную версию, что глаза являются одним из наиболее уязвимых для короновируса органов .

Они отобрали несколько образцов глазных яблок умерших людей. Ткани протестированы на молекулярном уровне на наличие коронавируса в роговице, зрительном нерве и сетчатке глаза.

В результате ученые пришли к выводу, что глаза могут быть одним из путей заражения. Для этого нужен прямой контакт: инфицирование произойдет в том случае, если человек коснется пальцами зараженной поверхности, а затем дотронется до глаза. Либо близко чихающий или кашляющий больной распространит воздушно-капельным путем вирус непосредственно в глаза другому человеку.

По этой причине считается, что ношение очков снижает риск заражения коронавирусом. Люди в очках меньше касаются руками глаз, а сами линзы предохраняют от прямого попадания капель слюны или слизи зараженного человека. Также от заражения защищают специальные экраны для лица.