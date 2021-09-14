Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации

Три оплачиваемых выходных дня после вакцинации в условиях пандемии предложили ввести в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что предоставлять трехдневный отдых от работы необходимо после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок, поскольку после введения иммунобиологического препарата часто бывают нежелательные реакции: такие как - слабость, ломота в теле, головная боль, повышение температуры.

В институте считают, что гарантированный дополнительный отпуск увеличит число желающих пройти вакцинацию. "Огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавируса, потому что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку", - говорится в обращении. В нем также подчеркивается, что законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки помогут заметно увеличить число вакцинированных и будут способствовать повышению коллективного иммунитета.

Между тем, сегодня трудовым законодательством оплачиваемые отгулы для тех, кто привился от коронавируса, не предусмотрены. Однако в случае плохого самочувствия люди могут уйти на больничный.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для того, что сделать коронавирус управляемым, нужно привить не менее 70-75% населения. За прошлую неделю, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, хотя бы одним компонентом вакцины привились более миллиона россиян, а общее число граждан, которые прошли первый этап вакцинации, превысило 46,5 млн человек.