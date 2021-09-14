Врач объяснил, как планировать беременность во время пандемии COVID-19

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции будущих родителей интересуют вопросы: как планировать беременность, как COVID 19 влияет на репродуктивную систему человека, как обезопасить себя. Специалисты ЦУР63 задали часто возникающие вопросы в соцсетях врачу-репродуктологу высшей квалификационной категории, главному специалисту министерства здравоохранения Самарской области по репродуктивному здоровью Ирине Моисеевой.

По словам врача, сейчас нет стопроцентного ответа на вопрос, как COVID 19 влияет на репродуктивную систему человека, поскольку инфекция новая и пока только идет сбор информации. Хотя первые данные уже есть.

- Действительно, коронавирус оказывает влияние, не выяснена тропность, то есть эффективность его воздействия на репродуктивную систему женщины, а воздействие на репродуктивную систему мужчины отмечено, - рассказала Ирина Моисеева. - Оно есть, и оно негативное. Мужчинам нужно учитывать эту ситуацию. Однако мужчины находятся в привилегированном положении: у них сперматозоиды восстанавливаются. Каждые три месяца вырабатываются новые, поэтому есть вероятность того, что спустя время улучшатся показатели фертильности семени и репродуктивности.

На этапе планирования беременности врач рекомендует обоим будущим родителям вакцинироваться.

- Если даже вдруг женщина заболеет, все равно она будет переносить болезнь гораздо легче после вакцинации, у нее будут антитела. Организм будет готов и выстроит свой барьер при внедрении новой коронавирусной инфекции, - отметила репродуктолог.

Если ранее говорилось, что беременность можно планировать только через три месяца после вакцинации, сейчас врачи говорят о том, что достаточно выдержать четыре-шесть недель.

В то же время, по словам Ирины Моисеевой, заболевшим беременным женщинам сегодня уже не предлагают на ранних сроках прервать беременность, как это бывало в начале пандемии, когда о вирусе было ничего не известно:

- За женщиной просто тщательно наблюдают, ее лечат по разработанным схемам теми препаратами, которые разрешены во время беременности, и затем уже по наблюдению, по дополнительным обследованиям как беременной женщины, так и плода дается рекомендация сохранять эту беременность или нет. В большинстве случаев на сегодня беременности сохраняются.