Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы

Как отличить заболевание коронавирусом от гриппа и ОРВИ? Знать это важно, потому что и угроза для здоровья, и тактика лечения у этих заболеваний разная. Об основных симптомах этих инфекций накануне сезона простуд напомнили в Роспотребнадзоре.

Расхожее мнение о том, что коронавирус "вытесняет" другие респираторные инфекции - ошибочное. Эпидемия COVID-19 продолжается, но с похолоданием велик риск прихода и ОРВИ, и гриппа. Что нужно знать об этих инфекциях?

COVID-19 и грипп: что общего?

Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи - от больного человека здоровому, преимущественно воздушно-капельным путем, то есть легко заразиться, если рядом с вами кашляет, чихает или просто разговаривает больной человек без маски. Также можно заразиться через фомиты - загрязненные инфекцией поверхности.

Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют широкий спектр вариантов болезни - от бессимптомного или легкого течения до тяжелого заболевания с последующими осложнениями и смертью.

COVID-19 и грипп: в чем отличия?

Специалисты напоминают: грипп и COVID-19 - совершенно разные инфекции. И хотя и в том, и в другом случае источник заражения вирус, но природа этих вирусов разная. А симптомы есть похожие, но есть и особые. Есть различия и в течении болезни.

Каковы особенности той и другой инфекций?

Вирус гриппа при заражении размножается и начинает проявлять себя стремительно. В среднем инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих в основном в первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более длительный, от 4 до 6 дней, хотя может быть короче или длиннее. Особенность коронавируса, из-за которой трудно предотвратить его распространение, - выделять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов, то есть в то время, когда он еще чувствует себя здоровым и ведет обычный образ жизни. Отсюда - требование эпидемиологов носить маски всем - и заболевшим, и здоровым.

Различается и так называемое репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком). У вируса SARS-CoV-2 способность к заражению выше, чем у гриппа, его репродуктивное число составляет 2-2,5. То есть один заболевший заражает примерно 2-3 человек.

Грипп ни в коем случае нельзя назвать безобидным заболеванием. Ежегодно в мире от него умирает 650 тысяч человек. При этом коронавирус, похоже, оказался "зловреднее". Несмотря на то что оба вируса имеют похожий набор симптомов, по крайней мере на начальном этапе, доля тяжелых и критических случаев также отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. По данным на сегодняшний день, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими оксигенации (применения лечения кислородом), в 5% особо тяжелых случаев требуется искусственная вентиляция легких.

Кто рискует болеть тяжело?

Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличивают пожилой возраст и сопутствующие хронические заболевания. При гриппе в категории повышенного риска помимо хроников и стариков также входят дети (которые COVID-19 переносят сравнительно легко). Как выяснилось за более чем полтора года эпидемии, коронавирус, так же как и грипп, серьезно угрожает и беременным. Они могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности. Есть также наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беременных либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.

Основные различия симптомов COVID-19, ОРВИ и гриппа Фото: Роспотребнадзор

Что нового в правилах профилактики?

Защитные меры общие для всех респираторных инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену рук, а во время эпидемиологического подъема нужно стараться избегать места скопления людей.

Самое главное - сделать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. Вакцинация помогает снизить риски тяжелого течения и того, и другого заболевания. Делая прививку, вы не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье и коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась, напоминают в Роспотребнадзоре.