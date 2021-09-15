Мишустин утвердил правила поддержки предприятий, приостановивших работу из-за COVID-19

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, вынужденные приостановить работу из-за ограничений против коронавируса, смогут получить компенсацию. Правила грантовой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее на эти цели правительство выделило восемь миллиардов рублей.

Мера поддержки будет действовать в городах, где начиная с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-19. Она распространена на организации из единого реестра субъектов МСП и реестра НКО, пострадавших из-за распространения инфекции. Чтобы получить компенсацию, им необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика.

Размер гранта за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.