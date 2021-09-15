Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19

Номера победивших сертификатов можно узнать в среду на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье", сообщили в кабинете министров.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше. Чтобы получить приз, в личном кабинете необходимо предоставить данные банковской карты "Мир". Средства поступят на нее в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Правительством установлена одна тысяча призов. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября во втором розыгрыше.