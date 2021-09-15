Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев

Через несколько месяцев более половины взрослого населения России сделают прививку от коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, достичь этого результата во многом можно будет благодаря прививочной кампании.

"У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что через несколько месяцев будет больше половины", - уточнила Попова (цитата по ТАСС).

Она отметила, что подъем заболеваемости COVID-19 в России будет сохраняться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет к вирусу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 10 сентября первый компонент вакцины получили 46,5 млн человек, полностью вакцинировались 39,8 млн.