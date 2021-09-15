Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу

В группе риска по гриппу в этом году могут оказаться граждане, переболевшие коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

"В стране в целом снизилось число граждан с иммунитетом к гриппу, а переболевшие коронавирусом - новая группа риска для этой болезни", - сказала она.

Попова напомнила, что защитить себя от гриппа также можно с помощью прививки. Вакцинация уже началась, она проводится бесплатно для всех желающих.

"Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против гриппа в период пандемии коронавируса тоже очень важно, оба заболевания вызывают серьезные осложнения, а при одновременном заражении ими могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, потому что от него привились 60% населения страны, то есть - был сформирован коллективный иммунитет к этому вирусу.