Как в Москве проходит ревакцинация от коронавируса

Для тысяч москвичей, которые прошли полный курс вакцинации в начале года, пришло время делать повторную прививку. Где и как пройти эту процедуру? Какие вакцины доступны москвичам? Корреспонденты "РГ" попробовали выяснить это как обычные пациенты.

Проще всего сделать повторную прививку в павильонах "Здоровая Москва" во многих парках - для этого не требуется записи. В сквере Отрадное на северо-востоке города, несмотря на разгар рабочего дня, на лавочках напротив павильона уже сидели первые посетители. В основном пожилого возраста, но встречались и 30+. В очереди были не только желающие привиться. В павильонах "Здоровая Москва" можно еще и пройти полную бесплатную диспансеризацию.

Очереди для тех, кто пришел привиться, и тех, кто на обследование, отдельные. Павильоны работают до 20.00, поэтому горожане часто используют возможность зайти сюда после работы. Документы для повторной вакцинации нужны те же, что и при первичной: паспорт, московский полис ОМС и СНИЛС.

Перед процедурой нужно заполнить стандартное добровольное согласие на вакцинацию и указать, есть ли в данный момент обострения каких-либо хронических заболеваний. Важно и то, что за 30 дней до процедуры вы не проходили вакцинацию от других болезней, чтобы в последние две недели не было признаков ОРВИ. "Мы также не рекомендуем употреблять алкоголь за три дня до вакцинации и в течение трех дней после, - подчеркнул аллерголог-иммунолог Андрей Продеус. - Спиртное влияет на способность клеток иммунной системы "запоминать" новый вирус". Эффективность вакцинации резко снизится, если принять 50 мл крепкого алкоголя, 250 мл вина и 333 мл пива.

Ожидание прививки перед павильоном заняло примерно 20 минут. Ждать можно не только на улице, но и в небольшом пространстве под самой крышей - там стоят несколько стульев на "антивирусном" расстоянии полтора метра друг от друга. Пару партий в онлайн-шахматы - и время ревакцинации наступает. Далее все идет еще быстрее. На ресепшн в базу вносят все документы. И сразу приглашают на медосмотр. Его проводят врачи 107-й городской поликлиники, расположенной в этом же районе, буквально через дорогу от парка. Самое главное, что интересует врача, - как прошла первая вакцинация. В прошлый раз все было гладко, испытал лишь небольшой дискомфорт. "Повторную вакцинацию можно пройти либо "Спутником V", либо "Спутником Лайт", - объясняют медики. Выслушав рекомендации, выбираю "Лайт". Это однокомпонентная вакцина, а V, напомним, надо колоть два раза. Сама вакцинация проходит в кабинете напротив. Занимает от силы полминуты.

"Рекомендации все те же, что и при первичной вакцинации", - предупреждают медсестры. Во-первых, алкогольное воздержание. Во-вторых, противопоказаны сильные физические нагрузки. К тому же медики советуют не планировать пополнение в семье в течение трех месяцев после прививки. А еще после укола медики советуют немного посидеть - на случай возможных аллергических реакций. Если все в порядке, как в моем случае, можно идти по своим делам. С учетом очереди, осмотра и "страховочного" времени на все про все у меня ушло около часа. Реакция на "Спутник Лайт" была точно такой же, как и на обычный "Спутник" девять месяцев назад. На следующий день в голове и мышцах ощущался некоторый дискомфорт, но уже к вечеру все прошло.

Как отмечают врачи 107-й поликлиники, в следующий раз на ревакцинацию нужно будет прийти через год. Ревакцинированным выдают сертификат о прохождении полного курса иммунизации. На этой неделе власти обещают запустить сервис по обновлению QR-кодов. Их сгенерируют автоматически на порталах госуслуг.

Конкретно

Где можно пройти ревакцинацию

- В павильонах "Здоровая Москва", работают с 8.00 до 20.00. Там можно сделать прививку без записи, но надо быть готовым к возможным очередям. Найти павильон можно через любую поисковую систему.

- В торговых центрах и других общественных местах работают выездные прививочные бригады. Как и в павильонах, всех желающих принимают по очереди, но зато без записи. Узнать адреса таких пунктов можно на портале мэрии mos.ru.

- В 100 прививочных пунктах в городских поликлиниках. Даже если вы не прикреплены ни к одной из них, можно найти телефон ближайшей к вам и просто записаться на конкретное время. Прикрепленные пациенты пользуются в основном mos.ru, системой ЕМИАС и другими мобильными приложениями.

Какие документы нужны для ревакцинации

1) Паспорт, 2) СНИЛС, 3) Московский полис ОМС.

Если первый раз вы прививались не в Москве, то необходим также сертификат или справка о вакцинации.

Тайминг процедуры

5 минут - осмотр перед прививкой.

10 минут - подготовка препарата, который хранится в замороженном виде и размораживается уже непосредственно перед процедурой.

30 минут - наблюдение после прививки и получение сертификата.

Цифры

5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом - это практически 50% от всех трудоспособных жителей. Из общего количества вакцинированных только 22 процента составляют люди старше 60 лет.

Между тем

Москвичи старше 65 лет, прошедшие повторную вакцинацию до 1 октября, получают подарочные наборы "С заботой о здоровье".

В подарочный набор входят предметы и витамины, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. Так, в коробке есть:

- пульсоксиметр (прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови);

- измеритель артериального давления;

- таблетница на семь дней (удобный контейнер для дозирования приема лекарств);

- биологически активная добавка омега-3 и витамин D3;

- набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка;

- антибактериальный гель и набор медицинских масок (30 штук).

Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте вакцинации после первой или второй прививки. Затем нужно позвонить по телефону: +7 (495) 870-44-44, чтобы узнать время работы и адрес ближайшего пункта выдачи коробки (пункта вакцинации или ближайшего центра социального обслуживания). Набор можно забрать до конца 2021 года.