В Москве начали применять новую терапию против коронавируса

Столичные врачи первыми в России применили для лечения коронавируса новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Информация об этом опубликована на портале правительства Москвы.

Заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала, что во всем мире такие антитела используют для лечения пациентов с высоким риском осложнения. В первую очередь новый протокол используют для лечения беременных. Специальные стационары для них открыли в городских клинических больницах № 15 имени Филатова и № 52.

"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. Сегодня такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах", - заявила вице-мэр.