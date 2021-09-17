Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации

Не забывать ревакцинироваться от коронавируса призвал всех президент РФ Владимир Путин. О ситуации с пандемией речь зашла на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - заметил Владимир Путин. Нужно это иметь в виду во всей стране, считает он.

"Самое главное, что даже те, кто столкнулся с инфекцией, вакцинированные, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений", - сказал президент.

На встрече Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой​. "Коэффициент распространения 0,82... Полностью вакцинировано более 1,5 млн человек. Мы продолжаем эту работу", - заверил он. Также губернатор сообщил, что сейчас свободно 24 процента коек.