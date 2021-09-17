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17.09.2021 11:26
Рубрика: Власть

Путин назвал сумму госпомощи гражданам и предприятиям в пандемию

Текст: Кира Латухина
Россия направила порядка 3 трлн рублей (более 4,5% ВВП) на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми. Об этом заявил президент РФ, выступая по видеосвязи на саммите ШОС, который проходит в Душанбе.

Владимир Путин призвал коллег углублять партнерские связи в экономической и социальной сфере. "Пандемия коронавируса привела к сокращению международной торговли, спровоцировала волатильность на финансовых и сырьевых рынках, ограничила инвестпотоки", - отметил он.

Фото: РИА Новости
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"Кризисное состояние мировой экономики вызвало рост безработицы, уровня бедности - все это, конечно же, сказалось на экономических связях между государствами ШОС", - констатировал президент.

В прошлом году объем взаимной торговли России со странами ШОС снизился на 6,4% - до 141,6 млрд долларов. Но сейчас есть все основания полагать, что можно исправить ситуацию, вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его, уверен Путин.

Этому могут способствовать масштабные антикризисные меры, которые предпринимаются всеми государствами организации. "Россия направила порядка 3 трлн рублей (более 4,5% ВВП) на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", - сообщил президент.

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